Малюк затримав високопоставленого "щура" Росії в СБУ – відео
Служба безпеки України викрила високопоставленого російського агента у своїх лавах, у затриманні фігуранта брав участь начальник спецслужби Василь Малюк. Про це повідомили у пресслужбі відомства та опублікували відео з розповіддю очільника.
За даними правоохоронців, на Федеральну службу безпеки Росії працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ, задокументовано 14 епізодів його протиправної діяльності. Співбесідник LIGA.net у СБУ підтвердив, що йдеться про полковника Дмитра Козюру.
Голова спецслужби входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою фігуранта, та очолював операцію з його затримання. Про її етапи Малюк доповідав президенту Володимиру Зеленському.
"Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів", – зазначив очільник СБУ.
Він пояснив: завдяки шифрованим програмним закладкам правоохоронцям вдалося проникнути у гаджети затриманого (мобільні термінали, комп'ютери), проводити аудіо- і відеоконтроль, а також якісно задокументувати те, як фігурант збирав і передавав дані окупантам.
Спецслужба зазначила, що вона тривалий час передавала росіянам дезінформацію через затриманого: спочатку в межах контррозвідувальних заходів, а згодом – у межах кримінального провадження.
- У липні 2022 року було затримано колишнього начальника управління СБУ в Криму Олега Кулініча. Слідство вважає, що він передавав російським спецслужбам розвіддані та брав участь у злочинному угрупованні, яке діяло проти інтересів України.
- Під час операції із затримання ексглави Кримського управління СБУ українські спецслужби проникли до лав ФСБ РФ. Куратором Кулініча називають колишнього заступника секретаря РНБО, підозрюваного у держзраді Володимира Сівковича.
- У травні 2024-го СБУ повідомила про викриття мережі агентів російської ФСБ, котрі готували вбивство президента Зеленського, голови СБУ Малюка, начальника ГУР Буданова та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. За даними слідства, до мережі входили співробітники Управління державної охорони.