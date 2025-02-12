Служба безпеки України викрила високопоставленого російського агента у своїх лавах, у затриманні фігуранта брав участь начальник спецслужби Василь Малюк. Про це повідомили у пресслужбі відомства та опублікували відео з розповіддю очільника.

За даними правоохоронців, на Федеральну службу безпеки Росії працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ, задокументовано 14 епізодів його протиправної діяльності. Співбесідник LIGA.net у СБУ підтвердив, що йдеться про полковника Дмитра Козюру.

Голова спецслужби входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою фігуранта, та очолював операцію з його затримання. Про її етапи Малюк доповідав президенту Володимиру Зеленському.

"Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів", – зазначив очільник СБУ.

Він пояснив: завдяки шифрованим програмним закладкам правоохоронцям вдалося проникнути у гаджети затриманого (мобільні термінали, комп'ютери), проводити аудіо- і відеоконтроль, а також якісно задокументувати те, як фігурант збирав і передавав дані окупантам.

Спецслужба зазначила, що вона тривалий час передавала росіянам дезінформацію через затриманого: спочатку в межах контррозвідувальних заходів, а згодом – у межах кримінального провадження.

Дмитро Козюра та Василь Малюк (Фото: СБУ)