Рютте: Головна проблема не в Гренландії, а в Україні

Генсек НАТО застеріг від зниження уваги до України через інші міжнародні питання

Марк Рютте (Фото: Oliver Hoslet)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що підтримка України має залишатися пріоритетом для європейських союзників попри інші політичні та безпекові питання, зокрема дискусії навколо Гренландії. Про це він заявив під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі, повідомляє The Guardian.

За його словами, є ризик, що європейські лідери можуть втратити фокус на війні Росії проти України через інші міжнародні теми, зокрема вимоги президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

"Головна проблема не в Гренландії, а в Україні", – сказав генеральний секретар НАТО, застерігши, що союзники можуть "втратити контроль над цими питаннями".

Рютте наголосив, що увага до України має бути пріоритетом номер один, оскільки вона має вирішальне значення як для європейської, так і для американської безпеки.

"Ця увага до України має бути нашим головним пріоритетом. Україна має бути на першому місці, тому що вона має вирішальне значення для нашої європейської та американської безпеки", – заявив він.

Рютте також зазначив, що не сумнівається у готовності США прийти на захист Європи у разі потреби.

Окремо генеральний секретар НАТО зазначив роль Трампа у зростанні оборонних витрат європейських країн-членів Альянсу, заявивши, що без тиску з боку США цього могло б не статися.

"Якщо ми, європейці тут, у НАТО, думаємо, що завдяки 90 млрд євро [кредиту], які комісія змогла зібрати, або тому, що мирний процес рухається у правильному напрямку, ми можемо забути про оборону України, не робіть цього", – сказав він.

За словами Рютте, Україна потребує підтримки не лише зараз, а й у найближчому майбутньому. Необхідно, щоб європейські союзники зосередились на цьому питанні.