Стубб назвав три можливі сценарії щодо Гренландії. Один із них – "військове захоплення"

Президент Фінляндії заявив, що існує група людей, які вважають, що настав час для "жорсткої протидії" США

Александр Стубб (Фото: Yoan Valat/EPA)

Президент Фінляндії Александр Стубб бачить три можливі сценарії розвитку подій навколо Гренландії на тлі зазіхань президента США Дональда Трампа на арктичний острів. Свою думку щодо цього він висловив в інтерв’ю The Washington Post на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

У президента Фінляндії запитали, наскільки він упевнений у тому, що напруженість між Трампом і Європою через Гренландію буде пом'якшена. Він прямо заявив, що бачить три сценарії: "Є хороший сценарій. Є поганий сценарій. І є жахливий сценарій".

Перший полягає в тому, що союзники зможуть деескалувати ситуацію, знайти вихід і зміцнити безпеку в Арктиці в контексті НАТО.

"Поганий сценарій – це те, що спровокує розрив між Гренландією й Данією, який буде викликаний тим чи іншим способом, результат якого нам невідомий", – сказав Стубб.

Також президент Фінляндії не відкинув воєнні дії, назвавши це "жахливим" сценарієм.

"І, звичайно, жахливий сценарій, в який ніхто не вірить, – це військове захоплення", – сказав він.

Лідер Фінляндії додав, що він та інші лідери хочуть знайти рішення, але зазначив, що існує група людей, які вважають, що зосередженість Трампа на Гренландії є "переломним моментом", і настав час для "жорсткої протидії" й "відповідних заходів" щодо США.