Стубб назвал три возможных сценария относительно Гренландии. Один из них – "военный захват"

Президент Финляндии заявил, что существует группа людей, считающих, что настало время для "жесткого противодействия" США

Александр Стубб (Фото: Yoan Valat/EPA)

Президент Финляндии Александр Стубб видит три возможных сценария развития событий вокруг Гренландии на фоне посягательств президента США Дональда Трампа на арктический остров. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью The Washington Post на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

У президента Финляндии спросили, насколько он уверен в том, что напряженность между Трампом и Европой из-за Гренландии будет смягчена. Он прямо заявил, что видит три сценария: "Есть хороший сценарий. Есть плохой сценарий. И есть ужасный сценарий".

Первый заключается в том, что союзники смогут деэскалировать ситуацию, найти выход и укрепить безопасность в Арктике в контексте НАТО.

"Плохой сценарий – это то, что спровоцирует разрыв между Гренландией и Данией, он будет вызван тем или иным образом, результат которого нам неизвестен", – сказал Стубб.

Также президент Финляндии не исключил военные действия, назвав это "ужасным" сценарием.

"И, конечно, ужасный сценарий, в который никто не верит, – это военный захват", – сказал он.

Лидер Финляндии добавил, что он и другие лидеры хотят найти решение, но отметил, что существует группа людей, считающих, что сосредоточенность Трампа на Гренландии является "переломным моментом", и настало время для "жесткого противодействия" и "ответных мер" в отношении США.