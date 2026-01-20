Стубб назвал три возможных сценария относительно Гренландии. Один из них – "военный захват"
Президент Финляндии Александр Стубб видит три возможных сценария развития событий вокруг Гренландии на фоне посягательств президента США Дональда Трампа на арктический остров. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью The Washington Post на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
У президента Финляндии спросили, насколько он уверен в том, что напряженность между Трампом и Европой из-за Гренландии будет смягчена. Он прямо заявил, что видит три сценария: "Есть хороший сценарий. Есть плохой сценарий. И есть ужасный сценарий".
Первый заключается в том, что союзники смогут деэскалировать ситуацию, найти выход и укрепить безопасность в Арктике в контексте НАТО.
"Плохой сценарий – это то, что спровоцирует разрыв между Гренландией и Данией, он будет вызван тем или иным образом, результат которого нам неизвестен", – сказал Стубб.
Также президент Финляндии не исключил военные действия, назвав это "ужасным" сценарием.
"И, конечно, ужасный сценарий, в который никто не верит, – это военный захват", – сказал он.
Лидер Финляндии добавил, что он и другие лидеры хотят найти решение, но отметил, что существует группа людей, считающих, что сосредоточенность Трампа на Гренландии является "переломным моментом", и настало время для "жесткого противодействия" и "ответных мер" в отношении США.
- 9 января 2026 года Трамп допустил, что, возможно, придется делать выбор между владением Гренландией и существованием НАТО.
- 19 января президент США посоветовал европейцам сосредоточиться на войне России против Украины, а не на Гренландии. На вопрос о том, будет ли он применять силу для захвата Гренландии, ответил: "Без комментариев".
Комментарии (0)