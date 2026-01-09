Трамп допустил выбор между владением Гренландией и сохранением НАТО

Американский президент отметил важность именно владения арктическим островом, ведь "это психологически необходимо для успеха"

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп допустил, что, возможно, придется делать выбор между владением Гренландией и существованием НАТО. Такое мнение он высказал в интервью The New York Times.

На вопрос о том, что для него важнее – контроль над Гренландией или сохранение НАТО, Трамп отказался отвечать прямо, но признал, что "выбор может быть".

Американский президент четко дал понять, что Альянс по сути не имеет смысла без Соединенных Штатов в его основе.

В то же время Трамп считает, что "владение" арктическим островом "очень важно". Он, кажется, преуменьшил значение того, чтобы Гренландия была под контролем близкого союзника США по НАТО – Дании.

На вопрос о том, почему ему необходимо владеть этой территорией, он ответил: "Потому что, как по мне, это психологически необходимо для успеха. Я думаю, владение дает вам то, чего вы не можете получить, если это аренда или договор. Собственность дает вам вещи и элементы, которые вы не получите, просто подписав документ".

Разговор ясно показал, что, по мнению Трампа, суверенитет и национальные границы менее важны, чем уникальная роль Штатов как защитника Запада, акцентировали журналисты.