Трамп допустив вибір між володінням Гренландією та збереженням НАТО

Американський президент наголосив на важливості саме володіння арктичним островом, адже "це психологічно необхідно для успіху"

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп допустив, що, можливо, доведеться робити вибір між володінням Гренландією та існуванням НАТО. Таку думку він висловив у інтерв’ю The New York Times.

На запитання про те, що для нього важливіше – контроль над Гренландією чи збереження НАТО, Трамп відмовився відповідати прямо, але визнав, що "вибір може бути".

Американський президент чітко дав зрозуміти, що Альянс по суті не має сенсу без Сполучених Штатів у його основі.

Водночас Трамп вважає, що "володіння" арктичним островом "дуже важливе". Він, видається, применшив значення того, щоб Гренландія була під контролем близького союзника США по НАТО – Данії.

На запитання про те, чому йому необхідно володіти цією територією, він відповів: "Бо, як на мене, це психологічно необхідно для успіху. Я думаю, володіння дає вам те, чого ви не можете отримати, коли це оренда або договір. Власність дає вам речі та елементи, які ви не отримаєте, просто підписавши документ".

Розмова ясно показала, що, на думку Трампа, суверенітет і національні кордони менш важливі, ніж унікальна роль Штатів як захисника Заходу, акцентували журналісти.