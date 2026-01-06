The Economist: США готують угоду з Гренландією в обхід Данії

Йдеться не про пряму анексію, а про укладення договору COFA, який передбачає свободу дій армії США

Порт у Гренландії (Фото: EPA / Christian Klindt)

США можуть готувати угоду з Гренландією: острову хочуть запропонувати так званий Договір про вільну асоціацію. Про це повідомляє газета The Economist, посилаючись на обговорення американських чиновників.

Президент США Дональд Трамп неодноразово порівнював досягнення домовленостей із Гренландією, якою він хоче володіти нібито задля "безпеки США", із великою угодою з нерухомості. За його словами, домовленості принесли б гренландцям "величезні багатства".

Американські чиновники обговорювали можливість запропонувати острову так званий Договір про вільну асоціацію (COFA). Подібна угода історично поширювалася на невеликі країни Тихого океану.

Договір COFA дозволяє армії США вільно діяти в країнах-учасницях, а також дає перевагу у вигляді безмитної торгівлі.

Повідомляється, що американські чиновники вже намагалися провести прямі переговори з урядом Гренландії в обхід Данії, але поки що отримали відмову. До того ж договір, укладений раніше з Данією, дає США право розміщувати військовий контингент на базі в Гренландії й обмежень на його чисельність немає.

Також дії адміністрації Трампа спрямовані до деяких елементів усередині руху за незалежність Гренландії та поглиблення розбіжностей із Данією. ЦРУ й Агентство нацбезпеки США нібито посилили стеження за членами цього руху. Данський уряд на тлі цього тричі викликав американських дипломатів у зв'язку з повідомленнями про шпигунство.

The Economist зазначає, що за останній рік американські посадовці неодноразово розпалювали ворожнечу між Гренландією та Данією. Серед іншого, у грудні 2025 року Трамп призначив Джеффа Лендрі спеціальним посланником до Гренландії. Цей крок розглядають з того погляду, що Америка має намір сприймати Гренландію як окреме від Данії утворення.