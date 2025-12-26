Данський депутат: Якщо Трампу дозволять забрати Гренландію, це легітимізує агресію Путіна

Парламентар з Данії Карстен Хонге переконаний, що великі держави можуть почати сприймати світ як "шведський стіл"

Гренландія (Фото: Unsplash)

Якщо США отримають контроль над Гренландією, як того хоче президент Штатів Дональд Трамп, то це певним чином "легітимізує" будь-яку агресію російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку для тексту LIGA.net висловив віцепрезидент Парламентської асамблеї НАТО, депутат данського Фолькетингу Карстен Хонге.

"Якщо Трампу дозволять забрати територію в іншої країни, то це зробить будь-яку агресію Путіна в Україні більш легітимною. Це зробить право сили важливішим за право", – наголосив данський депутат.

Він вважає, що тоді великі держави почнуть сприймати світ як "шведський стіл", де можна просто обирати та "їсти" країни.

Парламентар наголосив, що США вже мають всі права для розширення своїх військових баз згідно з угодою 1951 року – і їм не потрібно володіти островом, щоб захищати його.

Водночас він сумнівається, що ситуація справді дійде до військового вторгнення.

"США не мають потреби нападати на Гренландію військовим шляхом. Ми – маленька країна, і ми вже надали їм доступ до баз. Пряма атака була б безглуздою, коли вони можуть отримати все через тиск. Я не боюся американських танків у Гренландії. Я боюся американських чеків", – сказав він.