Трамп призначив спецпосланця у Гренландії. Данія розкритикувала

Гренландія (Фото: Mads Claus Rasmussen/EPA)

Президент США Дональд Трамп у неділю, 21 грудня, призначив губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі своїм спеціальним посланником у Гренландії, що викликало нову хвилю критики з боку Данії. Про це повідомило агентство Reuters.

Трамп виступав за те, щоб Гренландія, самоврядна данська територія, стала частиною Штатів, посилаючись на її стратегічне значення й мінеральні ресурси. Лендрі, який обійняв посаду губернатора в січні 2024 року, публічно підтримує цю ідею.

"Не можна анексувати іншу країну. Навіть за аргументів щодо міжнародної безпеки. Гренландія належить гренландцям, і США не повинні захоплювати Гренландію", – сказали прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен у спільній заяві.

У повідомленні в соціальній мережі Truth Social Трамп написав: "Джефф розуміє, наскільки важливою є Гренландія для нашої національної безпеки, і рішуче просуватиме інтереси нашої країни в інтересах безпеки, захисту та виживання наших союзників і, по суті, всього світу".

Білий дім не одразу відповів на запити про коментарі.

Лендрі у публікації на X подякував Трампу: "Для мене велика честь служити... на цій волонтерській посаді, щоб зробити Гренландію частиною США. Це аж ніяк не впливає на мою посаду губернатора Луїзіани".

Адміністрація Трампа посилила тиск на Копенгаген у понеділок, призупинивши дію ліцензій на п'ять великих проєктів з будівництва морських вітроелектростанцій біля східного узбережжя США, серед яких два проєкти, котрі розробляє данська державна компанія Orsted, йдеться у матеріалі.

Гренландія, колишня данська колонія з населенням близько 57 000 осіб, має право оголосити про незалежність відповідно до угоди 2009 року, але, як і раніше, сильно залежить від рибальства й данських субсидій.

Її стратегічне положення між Європою та Північною Америкою робить її ключовим місцем для американської системи протиракетної оборони, а її мінеральні багатства посилили інтерес США до зниження залежності від китайського експорту.

"Ми знову прокинулися після нової заяви президента США. Це може здатися гучним, але для нас це нічого не змінює. Ми самі вирішуємо своє майбутнє", – написав прем’єр Гренландії.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив у понеділок, що викличе посла США Кеннета Хауері, який під час нещодавнього візиту до Гренландії пообіцяв "взаємну повагу".

"Зненацька з’явився спеціальний представник президента США, який, за його словами, має завдання взяти під контроль Гренландію. Це, звичайно, абсолютно неприйнятно", – сказав Расмуссен.

23 грудня 2024 року Трамп заявив про необхідність контролю над Гренландією для США.

7 січня 2025 року він сказав, що Данія має поступитися Гренландією США, і не відкинув військового примусу для цього. 30 березня він знову не відкинув застосування військової сили для взяття Гренландії під контроль.