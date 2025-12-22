Трамп назначил спецпосланника в Гренландии. Дания раскритиковала

Гренландия (Фото: Mads Claus Rasmussen/EPA)

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 21 декабря, назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим специальным посланником в Гренландии, что вызвало новую волну критики со стороны Дании. Об этом сообщило агентство Reuters.

Трамп выступал за то, чтобы Гренландия, самоуправляемая датская территория, стала частью Штатов, ссылаясь на ее стратегическое значение и минеральные ресурсы. Лэндри, который занял пост губернатора в январе 2024 года, публично поддерживает эту идею.

"Нельзя аннексировать другую страну. Даже при аргументах относительно международной безопасности. Гренландия принадлежит гренландцам, и США не должны захватывать Гренландию", – сказали премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении.

В сообщении в социальной сети Truth Social Трамп написал: "Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и решительно будет продвигать интересы нашей страны в интересах безопасности, защиты и выживания наших союзников и, по сути, всего мира".

Белый дом не сразу ответил на запросы о комментариях.

Лэндри в публикации на X поблагодарил Трампа: "Для меня большая честь служить... на этой волонтерской должности, чтобы сделать Гренландию частью США. Это никак не влияет на мою должность губернатора Луизианы".

Администрация Трампа усилила давление на Копенгаген в понедельник, приостановив действие лицензий на пять крупных проектов по строительству морских ветроэлектростанций у восточного побережья США, включая два проекта, которые разрабатывает датская государственная компания Orsted, говорится в материале.

Гренландия, бывшая датская колония с населением около 57 000 человек, имеет право объявить о независимости в соответствии с соглашением 2009 года, но по-прежнему сильно зависит от рыболовства и датских субсидий.

Ее стратегическое положение между Европой и Северной Америкой делает ее ключевым местом для американской системы противоракетной обороны, а ее минеральные богатства усилили интерес США к снижению зависимости от китайского экспорта.

"Мы снова проснулись после нового заявления президента США. Это может показаться громким, но для нас это ничего не меняет. Мы сами решаем свое будущее", – написал премьер Гренландии.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил в понедельник, что вызовет посла США Кеннета Хауэри, который во время недавнего визита в Гренландию пообещал "взаимное уважение".

"Неожиданно появился специальный представитель президента США, который, по его словам, имеет задачу взять под контроль Гренландию. Это, конечно, абсолютно неприемлемо", – сказал Расмуссен.

23 декабря 2024 года Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией для США.

7 января 2025 года он сказал, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения для этого. 30 марта он снова не исключил применение военной силы для взятия Гренландии под контроль.