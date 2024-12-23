Трамп после претензий на Панамский канал заявил о "Гренландии под контролем США"

Избранный президент США заявил о необходимости контроля над Гренландией для США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Peter Foley)

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны установить контроль над Гренландией, которая сейчас является территорией Дании. Об этом он написал в собственной соцсети Truth.

"С целью обеспечения национальной безопасности и свободы по всему миру Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью", – говорится в сообщении.

Такое заявление Трамп сделал во время объявления соучредителя платежной системы PayPal Кена Хауэри послом США в Дании.

С 1867 года США несколько раз рассматривали возможность или пытались купить Гренландию – самый большой в мире остров, не являющийся континентом. Так и Трамп во время своего первого президентского срока выражал желание купить Гренландию.

Датские чиновники тогда назвали эту идею абсурдной, заявив, что остров не продается. В ответ на отказ Трамп отменил свой визит в Данию, отмечая, что Гренландия ежегодно наносит Дании значительный финансовый ущерб, но для США имеет стратегическую ценность.

Гренландия также интересна с политической и экономической точек зрения, поскольку расположена в Арктике и богата природными ресурсами, в частности золотом, серебром, медью, ураном и нефтью.

26 ноября 2024 года Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины на весь импорт из Канады, Мексики и Китая сразу после начала своего срока.

20 декабря он призвал ЕС снизить торговый дефицит с США путем масштабных закупок американских нефти и газа. Он пригрозил введением пошлин, если этого не произойдет.

22 декабря Трамп обвинил Панаму в установлении "завышенного собрания" за пользование Панамским каналом и предупредил, что потребует его возвращения под контроль США, если страна не обеспечит надлежащее управление.