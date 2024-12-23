Президент Панамы ответил Трампу на территориальные замашки. Тот снова набросился

Хосе Рауль Мулино заявил, что Панамский канал и его прилегающая территория принадлежит Панаме. Трамп ответил: "Это мы еще посмотрим!"

Хосе Рауль Мулино (Фото: ЕРА/Mohammed Badra)

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что Панамский канал принадлежит и будет принадлежать стране, ни о каких территориальных уступках речь не идет. Так он ответил на угрозы Дональда Трампа "забрать канал в США".

"Как президент, я хочу четко высказаться, что каждый квадратный метр Панамского канала и его близлежащие территории принадлежат Панаме и будут принадлежать ей. Суверенитет и независимость нашей страны не обсуждается. Каждый панамец, здесь или где угодно в мире, носит это в своем сердце, и это часть нашей истории борьбы", – говорится в заявлении Мулино.

На это в собственной соцсети Truth Трамп написал: "Это мы еще увидим!".

Скриншот сообщения в Truth Social

Накануне Трамп обвинил Панаму в установлении "завышенных сборов" за пользование Панамским каналом и предупредил, что потребует его возвращения под контроль США, если страна не обеспечит надлежащее управление.

Как отметил Мулино, тарифы, применяемые к грузоотправителям, которые пользуются Панамским каналом (через него ежегодно проходит около 14 000 судов), не случайны.

"Они есть и будут установлены публично и открыто с учетом рыночных условий, международных условий, эксплуатационных расходов и потребностей в обслуживании и модернизации межокеанских водных путей", – написал президент Панамы.

Панамский канал был передан США под контроль Панамы в рамках международного соглашения. Это произошло во времена президента США Джимми Картера и лидера Панамы Омара Торрихоса в 1977 году.