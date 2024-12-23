Президент Панами відповів Трампу на територіальні замахи. Той знову накинувся

Хосе Рауль Муліно заявив, що Панамський канал та його прилегла територія належить Панамі. Трамп відповів: "Це ми ще подивимось!"

Хосе Рауль Муліно (Фото: ЕРА/Mohammed Badra)

Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що Панамський канал належить і належатиме країні, про жодні територіальні поступки не йдеться. Так він відповів на погрози Дональда Трампа "забрати канал до США".

"Як президент, я хочу чітко висловитися, що кожен квадратний метр Панамського каналу та його прилеглі території належать Панамі й належатимуть їй. Суверенітет та незалежність нашої країни не обговорюється. Кожен панамець, тут чи будь-де у світі, носить це у своєму серці, і це частина нашої історії боротьби", – йдеться у заяві Муліно.

На це у власній соцмережі Truth Трамп написав: "Це ми ще побачимо!".

Скриншот допису в Truth Social

Напередодні Трамп звинуватив Панаму у встановленні "завищених зборів" за користування Панамським каналом і попередив, що вимагатиме його повернення під контроль США, якщо країна не забезпечить належне управління.

Як зазначив Муліно, тарифи, що застосовуються до вантажовідправників, які користуються Панамським каналом (через нього щороку проходить близько 14 000 суден), не є випадковими.

"Вони є і будуть встановлені публічно та відкрито, враховуючи ринкові умови, міжнародні умови, експлуатаційні витрати та потреби в обслуговуванні та модернізації міжокеанських водних шляхів", – написав президент Панами.

Панамський канал був переданий США під контроль Панами в межах міжнародної угоди. Це сталося за часів президента США Джиммі Картера та лідера Панами Омара Торріхоса в 1977 році.