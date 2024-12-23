"Він рахує та підраховує". Дуда пояснив, чому впевнений, що Трамп не кине Україну

Польський президент заявив, що у Трампа фактично неможливо відібрати те, що він вважає "своїм"

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/Jarek Praszkiewicz)

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Дональд Трамп не кине Україну напризволяще та не змушуватиме її поступатися територіями ворогу через розуміння, скільки у неї було інвестовано Сполученими Штатами. Про це він заявив в інтерв'ю швейцарському виданню Neue Zuercher Zeitung.

"Президент Трамп рахує та підраховує. Він добре знає, скільки Сполучені Штати інвестували політично в Україну під час його попереднього президентства, а також за останні чотири роки. Я не думаю, що він просто так відмовиться від цих інвестицій", – сказав Дуда.

Він додав, що у Трампа фактично неможливо відібрати те, що він вважає "своїм".

Польський лідер заявив, що "спокійно чекає" на інавгурацію обраного президента США. Він вважає, що спосіб мислення Трампа незвичний для політика, але його оцінки дуже чіткі.

"Він мислить дуже логічно і практично. Але коли він говорить про свої плани на майбутнє, він дуже загадковий. Якими методами користуватиметься, він не говорить. Він діє так, щоби ніхто не розкрив його карти", – висловився Дуда.