Зеленський: Трамп знає про моє бажання не поспішати, щоб не нашкодити Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що повідомив Дональду Трампу про своє бажання "не поспішати на шкоду Україні". Про це він сказав французькому ЗМІ Le Parisien.
"Він знає моє бажання не поспішати на шкоду Україні. Країна тривалий час боролася за свій суверенітет. Незалежно від того, скільки президентів чи прем’єр-міністрів хочуть оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності", – сказав президент.
Він також прокоментував заяву Трампа про "мир за 24 години". За словами Зеленського, він чув від новообраного президента США, що той хоче швидко завершити війну, однак це непросто.
Український лідер зазначив, що наразі Трамп не володіє певними даними та подробицями щодо подій на фронті.
"На цей час він ще не в Білому домі та не може мати доступу до всієї інформації: розвідки, Міноборони, певних дипломатичних каналів... Коли він туди прийде, ми зможемо говорити однією мовою, з однаковим рівнем інформації", – вважає український лідер.
Зеленський зазначив, що Трамп – новий президент для його команди, а тому зміни неминучі. Проте Україні хотілося б бачити сильнішу підтримку з боку США, підкреслив президент.
Також Зеленський впевнений, що США можуть впливати на російського диктатора Володимира Путіна.
- 16 грудня Трамп заявив, що його команда має "невеликий прогрес" у намаганні зупинити російсько-українську війну. Проте інших деталей цього він не навів.
- Також новообраний президент заявив, що для припинення війни його команда говоритиме і з російським диктатором Путіним, і з українським лідером Зеленським.
- 17 грудня Зеленський заявив, що перемовин про мир без України бути не може. Україна нікому не делегувала такі повноваження.
- Того самого дня Reuters повідомило, що спецпредставник Трампа поїде до України та Європи у січні, але не до Росії.