Зеленський: Трамп знає про моє бажання не поспішати, щоб не нашкодити Україні

Зеленський говоритиме "однією мовою" з Трампом після того, як той прийде в Білий дім

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що повідомив Дональду Трампу про своє бажання "не поспішати на шкоду Україні". Про це він сказав французькому ЗМІ Le Parisien.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Він знає моє бажання не поспішати на шкоду Україні. Країна тривалий час боролася за свій суверенітет. Незалежно від того, скільки президентів чи прем’єр-міністрів хочуть оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності", – сказав президент.

Він також прокоментував заяву Трампа про "мир за 24 години". За словами Зеленського, він чув від новообраного президента США, що той хоче швидко завершити війну, однак це непросто.

Український лідер зазначив, що наразі Трамп не володіє певними даними та подробицями щодо подій на фронті.

"На цей час він ще не в Білому домі та не може мати доступу до всієї інформації: розвідки, Міноборони, певних дипломатичних каналів... Коли він туди прийде, ми зможемо говорити однією мовою, з однаковим рівнем інформації", – вважає український лідер.

Зеленський зазначив, що Трамп – новий президент для його команди, а тому зміни неминучі. Проте Україні хотілося б бачити сильнішу підтримку з боку США, підкреслив президент.

Також Зеленський впевнений, що США можуть впливати на російського диктатора Володимира Путіна.