Зеленський про переговори: Ми нікому не делегували це. Українці самі знають, чого хочуть

Український лідер зазначив, що потрібні гарантії того, що Путін не повернеться з війною

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський заявив, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним замість України чи без неї. Про це він сказав французькому виданню Le Parisien.

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"Ми ніколи нікому не делегували цей мандат. Ми є жертвами. Було б несправедливо, щоб усі почали говорити, як має жити країна. Французи у Франції, італійці в Італії чи американці в США знають, чого хочуть для себе. Українці також", – зазначив президент.

Зеленський нагадав, що Україна не є членом НАТО і навіть не отримувала запрошення. Також держава досі не стала членом Євросоюзу. Тому сідати за стіл переговорів з Путіним за таких умов означає дати йому право "вирішувати все в нашій частині миру".

За словами Зеленського, спочатку потрібно створити модель, план дій або мирний план, а тоді вже його можна передати російській стороні для обговорення.

Також президент поцікавився, хто дасть гарантії, що Путін не повернеться в Україну, якщо відмовитися від вступу в НАТО та ЄС, або піти на територіальні поступки.

"Яка країна нам допоможе своїми літаками, своїми військами? Сьогодні ми просто маємо двосторонні гарантії з нашими партнерами щодо військової та фінансової підтримки... Але якщо Путін повернеться зі своїми мільйонами людей, ми знову захищатимемося самі?" – сказав Зеленський.