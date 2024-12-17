"Припиніть спекулювати на поразці України". Туск вважає, що факти говорять про зворотне

Прем'єр наголосив, що Захід більше не може вагатися

Дональд Туск (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав західних лідерів припинити спекулювати на можливій поразці України у війні, оскільки це "не має нічого спільного з фактами". Таку заяву політик зробив зі Львова, де мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

"Україна, попри деяких скептиків, ефективно захищається від російської агресії, хоча в перші дні війни їй ніхто не давав шансу. Ви пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте це найкраще. І ви за всі ці роки довели, що потрібно думати з вірою у свої сили. І ви повірили у свої сили", – написав Туск.

На його думку, зараз настав час для всього Заходу повірити у свої сили, можливості та "здатність переконати всіх учасників цієї великої гри, що Україна та весь світ заслуговують на справедливий мир і повагу до територіальної цілісності й кордонів".

Прем'єр наголосив, що Захід більше не може вагатися.

У відповідь Зеленський подякував Туску та всій Польщі за принципову підтримку України.

"Саме тут, в Україні, вирішується, чи витримає Європа – континент вільних і мирних націй, котрі живуть у співпраці. Путінська Росія є противником європейського способу життя. І тільки разом ми можемо захистити наш світ, нашу Європу", – зазначив український лідер.

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