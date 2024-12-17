Зеленський: Потрібна не просто пауза у боях, а справжній мир
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні й усій Європі потрібна не просто пауза у бойових діях, а сильна спільна позиція всіх країн-партнерів, котра може забезпечити справжній мир. Про це голова держави розповів під час пресконференції з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском, передає Укрінформ.
"Після інавгурації президента Трампа, очевидно, будуть активізовані зусилля, щоб зупинити війну. Нам усім у Європі потрібна не просто пауза у бойових діях, не просто щось тимчасове або непевне, нам потрібна сильна спільна позиція всіх партнерів, нам потрібен справжній мир", – заявив Зеленський.
На його думку, головне – що мир завдяки силі може бути забезпечений.
Раніше, 15 грудня, номінований на посаду радника Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц повідомив, що команда американського політика буде готова "ретельно розглянути" припинення вогню як перший крок до закінчення бойових дій у війні РФ проти України.
До цього майбутній спецпосланець Трампа щодо України та Росії Кіт Келог заявив, що обраний президент США може завершити російсько-українську війну за кілька місяців.
- 16 грудня Трамп заявив, що його команда має "невеликий прогрес" у намаганні зупинити російсько-українську війну. Проте інших деталей цього він не навів.
- Також новообраний президент заявив, що для припинення війни його команда говоритиме і з російським диктатором Путіним, і з українським лідером Зеленським.
- 17 грудня Зеленський заявив, що Україні не потрібні посередники у спілкуванні зі Сполученими Штатами, та розкритикував такі спроби з боку угорського прем'єр-міністра Орбана.