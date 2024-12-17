Зеленський: Потрібна не просто пауза у боях, а справжній мир

Президент зазначив, що з приходом Трампа зусилля із зупинення війни будуть активізовані

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні й усій Європі потрібна не просто пауза у бойових діях, а сильна спільна позиція всіх країн-партнерів, котра може забезпечити справжній мир. Про це голова держави розповів під час пресконференції з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском, передає Укрінформ.

"Після інавгурації президента Трампа, очевидно, будуть активізовані зусилля, щоб зупинити війну. Нам усім у Європі потрібна не просто пауза у бойових діях, не просто щось тимчасове або непевне, нам потрібна сильна спільна позиція всіх партнерів, нам потрібен справжній мир", – заявив Зеленський.

На його думку, головне – що мир завдяки силі може бути забезпечений.

Раніше, 15 грудня, номінований на посаду радника Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц повідомив, що команда американського політика буде готова "ретельно розглянути" припинення вогню як перший крок до закінчення бойових дій у війні РФ проти України.

До цього майбутній спецпосланець Трампа щодо України та Росії Кіт Келог заявив, що обраний президент США може завершити російсько-українську війну за кілька місяців.