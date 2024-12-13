Келлог вірить, що Трамп закінчить війну Росії проти України за кілька місяців
Кіт Келлог (Фото: ЕРА / SHAWN THEW)

Номінований Дональдом Трампом генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог на посаду спецпосланця в Україні вважає, що обраний президент США може завершити російсько-українську війну за кілька місяців. Про це він заявив в ефірі Fox News.

"Коли справа стосується України та РФ, я справді вірю, що це буде вирішено протягом наступних кількох місяців. Тому що єдина людина, яка може це зробити, — це президент Дональд Трамп, і він це зробить. Вони [росіяни та українці] втомилися вбивати одне одного там", – висловився Келлог.

Відповідаючи на запитання, чи може Трамп потенційно запросити російського диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського до Вашингтона, "всадивши їх за стіл переговорів", Келлог сказав: "Мене б не здивувало, якби він зробив щось подібне".

Він вважає, що американський лідер "міг би зробити такий сміливий крок".

  • 27 листопада агентство Reuters повідомило, що Трамп розглядає кандидатуру Келлога на посаду спецпосланника з питань України.
  • Того самого дня Трамп висунув кандидатуру Келлога на цю посаду.
  • Речник МЗС Тихий заявив, що Київ раніше мав контакт з Келлогом і розраховує на активну взаємодію.
  • Сам Келлог сказав, що готовий "невтомно працювати для забезпечення миру через силу".
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