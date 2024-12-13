Келлог вірить, що Трамп закінчить війну Росії проти України за кілька місяців
Номінований Дональдом Трампом генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог на посаду спецпосланця в Україні вважає, що обраний президент США може завершити російсько-українську війну за кілька місяців. Про це він заявив в ефірі Fox News.
"Коли справа стосується України та РФ, я справді вірю, що це буде вирішено протягом наступних кількох місяців. Тому що єдина людина, яка може це зробити, — це президент Дональд Трамп, і він це зробить. Вони [росіяни та українці] втомилися вбивати одне одного там", – висловився Келлог.
Відповідаючи на запитання, чи може Трамп потенційно запросити російського диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського до Вашингтона, "всадивши їх за стіл переговорів", Келлог сказав: "Мене б не здивувало, якби він зробив щось подібне".
Він вважає, що американський лідер "міг би зробити такий сміливий крок".
Thanks @larry_kudlow @FoxBusiness for having me on with you. We have a President (elect) that strides the world with confidence and resolve and allies and adversaries know it. pic.twitter.com/RH8iqIGHTO— Keith Kellogg (@generalkellogg) December 13, 2024
- 27 листопада агентство Reuters повідомило, що Трамп розглядає кандидатуру Келлога на посаду спецпосланника з питань України.
- Того самого дня Трамп висунув кандидатуру Келлога на цю посаду.
- Речник МЗС Тихий заявив, що Київ раніше мав контакт з Келлогом і розраховує на активну взаємодію.
- Сам Келлог сказав, що готовий "невтомно працювати для забезпечення миру через силу".