Трамп висунув Келлога на посаду спецпосланника по Україні. МЗС прокоментувало

Кіт Келлог (Фото: Sarah Silbiger / EPA)

З генерал-лейтенантом у відставці Кітом Келлогом, якого новообраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спеціального посланника з питань України та Росії, Київ раніше мав контакт і розраховує на активну взаємодію. Так речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на брифінгу на майбутнє призначення.

"Ми вітаємо номінування генерала Кіта Келлога на цю місію. Вона дійсно важлива і складна", – заявив Тихий.

За його словами, Келлог – не нова людина для України, адже посольство України в США підтримувало з ним зв’язок, зокрема в межах експертної дипломатії, і за цей час розвинуло і підтримує з ним гарний діалог.

Речник МЗС додав, що українські делегації теж неодноразово зустрічалися з Келлогом, а він сам був присутній на виступі президента Володимира Зеленського в Інституті Рейгана під час його візиту до Сполучених Штатів у липні 2024 року.

"Тому, звісно, ми чекаємо на роботу з ним [Келлогом], на ще активнішу взаємодію з ним у новій ролі. Будемо співпрацювати, будемо з ним налагоджувати контакт", – наголосив Тихий.

Водночас він зауважив, що будь-які інші коментарі щодо Келлога давати ще зарано.