Трамп выдвинул Келлога на должность спецпосланника по Украине. МИД прокомментировал

Кот Келлог (Фото: Sarah Silbiger / EPA)

С генерал-лейтенантом в отставке Китом Келлогом, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность специального посланника по Украине и России, Киев ранее имел контакт и рассчитывает на активное взаимодействие. Так спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на брифинге на будущее назначение.

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"Мы приветствуем номинирование генерала Кита Келлога на эту миссию. Она действительно важная и сложная", – заявил Тихий.

По его словам, Келлог – не новый человек для Украины, ведь посольство Украины в США поддерживало с ним связь, в частности в рамках экспертной дипломатии, и за это время развило и поддерживает с ним хороший диалог.

Спикер МИД добавил, что украинские делегации тоже неоднократно встречались с Келлогом, а он сам присутствовал на выступлении президента Владимира Зеленского в Институте Рейгана во время его визита в Соединенные Штаты в июле 2024 года.

"Поэтому, конечно, мы ждем работы с ним [Келлогом], еще более активного взаимодействия с ним в новой роли. Будем сотрудничать, будем с ним налаживать контакт", — подчеркнул Тихий.

В то же время он отметил, что любые другие комментарии относительно Келлога давать еще рано.