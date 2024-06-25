У Трампа показали "план окончания войны" с условием, при котором продлится военная помощь

Советники экспрезидента считают, что в случае победы Трампа на выборах будет "крайне важно быстро посадить Россию и Украину за стол переговоров"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Два советника 45-го президента США Дональда Трампа представили план прекращения войны России против Украины, сообщило агентство Reuters .

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Этот план разрабатывали Кит Келлог и Фред Фляйц, которые занимали должности руководителей аппарата Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах.

По данным журналистов, он предусматривает, что при условии избрания президентом США, Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от переговоров США, зато Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

Во время мирных переговоров предполагалось прекращение огня на основе существующих линий соприкосновения.

Келлог заявил, что в случае победы Трампа на выборах будет "крайне важно быстро посадить Россию и Украину за стол переговоров".

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – отметил он.

Кроме продолжения военной помощи, в плане советников также предлагают принудить Россию к переговорам обещанием членства Украины в НАТО.

Агентство отметило – по словам советника Фляйца, Трампу представили эту стратегию, и тот положительно отреагировал на нее. Однако советник подчеркнул, что это не означает, что Трамп "согласился с каждым словом" плана.

В то же время представитель Трампа Стивен Ченг заявил, что официальными следует считать только заявления самого Трампа или уполномоченных членов его кампании.

23 марта 2023 года Дональд Трамп обещал "прекратить войну в Украине за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом, а в мае 2024 года заявлял , что бомбил бы Москву, если бы она напала на Украину при его президентстве.

В июне Трамп раскритиковал принятый Конгрессом закон о помощи Украине от США на $60 млрд, заявив, что эта помощь невыгодна.

В то же время бывший спецпредставитель Госдепа США по отношению к Украине считает, что Трамп " определенным образом прогрессирует в понимании Украины".

Читайте также: Трамп заявил, что слова Байдена о вступлении Украины в НАТО спровоцировали Путина на войну