Трамп заявил, что слова Байдена о вступлении Украины в НАТО спровоцировали Путина на войну

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил Байдена в том, что его заявления о вступлении Украины в НАТО якобы спровоцировали войну

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что риторика нынешнего президента Джо Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО якобы спровоцировала российского диктатора Владимира Путина на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом Трамп заявил во время разговора на канале All-In Podcast.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Я уже более 20 лет слышу, что если Украина вступит в НАТО – это будет реальной проблемой для россиян, я слышу это уже долгое время. И я думаю, что это именно то, из-за чего эта война и началась. Байден говорил все неправильно". И одна из вещей, которые он говорил неверно: "Украина будет в НАТО", – заявил Трамп.

Бывший президент США убежден, что полномасштабное вторжение россиян в феврале 2022 года спровоцировало якобы само стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу.

"Когда я слышал, как он (Байден. – Ред.) говорит, я думал: этот парень начнет войну", – добавил Трамп.

Трамп в очередной раз отметил, что если бы он был президентом США, полномасштабная война России против Украины якобы не началась бы.

"Байден говорил противоположное тому, что, я думаю, он должен был говорить. Вещи, которые он говорил и до сих пор говорит, сумасшедшие", – заявил также кандидат в президенты США.

23 марта 2023 года Дональд Трамп обещал "прекратить войну в Украине за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.

29 мая 2024 года Трамп заявлял, что бомбил бы Москву, если бы она напала на Украину при его президентстве.

14 июня Трамп раскритиковал принятый Конгрессом закон о помощи Украине от США на $60 млрд, заявив, что эта помощь не выгодна.

Читайте также: "Прекратить скулить о Трампе и вкладываться в оборону". Чего ждать от нового генсека НАТО