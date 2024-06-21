Трамп заявив, що слова Байдена про вступ України до НАТО спровокували Путіна на війну

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив Байдена у тому, що його заяви про вступ України до НАТО нібито спровокували війну

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що риторика нинішнього президента Джо Байдена про можливий вступ України до НАТО нібито спровокувала російського диктатора Володимира Путіна на повномасштабне вторгнення в Україну. Про це Трамп заявив під час розмови на каналі All-In Podcast.

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"Я вже понад 20 років чую, що якщо Україна вступить до НАТО – це буде реальною проблемою для росіян, я чую це вже протягом довгого часу. І я думаю, що це саме те, через що ця війна й розпочалася. Байден говорив усе неправильно. І одна з речей, які він казав невірно: "Україна буде в НАТО", – заявив Трамп.

Колишній президент США переконаний, що повномасштабне вторгнення росіян у лютому 2022 року спровокувало нібито саме прагнення України приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

"Коли я чув, як він (Байден. – Ред.) говорить, я думав: цей хлопець почне війну", – додав Трамп.

Трамп вчергове наголосив на тому, що якби він був президентом США, повномасштабна війна Росії проти України нібито не розпочалася б.

"Байден говорив протилежне до того, що, я думаю, він мав казати. Речі, які він говорив і досі говорить, божевільні", – заявив також кандидат у президенти США.

23 березня 2023 року Дональд Трамп обіцяв "припинити війну в Україні за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.

29 травня 2024 року Трамп заявляв, що бомбив би Москву, якби вона напала на Україну за його президентства.

14 червня Трамп розкритикував ухвалений Конгресом закон про допомогу Україні від США на $60 млрд, заявивши, що ця допомога не є вигідною.

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