Трамп заявив, що слова Байдена про вступ України до НАТО спровокували Путіна на війну
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що риторика нинішнього президента Джо Байдена про можливий вступ України до НАТО нібито спровокувала російського диктатора Володимира Путіна на повномасштабне вторгнення в Україну. Про це Трамп заявив під час розмови на каналі All-In Podcast.
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"Я вже понад 20 років чую, що якщо Україна вступить до НАТО – це буде реальною проблемою для росіян, я чую це вже протягом довгого часу. І я думаю, що це саме те, через що ця війна й розпочалася. Байден говорив усе неправильно. І одна з речей, які він казав невірно: "Україна буде в НАТО", – заявив Трамп.
Колишній президент США переконаний, що повномасштабне вторгнення росіян у лютому 2022 року спровокувало нібито саме прагнення України приєднатися до Північноатлантичного альянсу.
"Коли я чув, як він (Байден. – Ред.) говорить, я думав: цей хлопець почне війну", – додав Трамп.
Трамп вчергове наголосив на тому, що якби він був президентом США, повномасштабна війна Росії проти України нібито не розпочалася б.
"Байден говорив протилежне до того, що, я думаю, він мав казати. Речі, які він говорив і досі говорить, божевільні", – заявив також кандидат у президенти США.
- 23 березня 2023 року Дональд Трамп обіцяв "припинити війну в Україні за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.
- 29 травня 2024 року Трамп заявляв, що бомбив би Москву, якби вона напала на Україну за його президентства.
- 14 червня Трамп розкритикував ухвалений Конгресом закон про допомогу Україні від США на $60 млрд, заявивши, що ця допомога не є вигідною.
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