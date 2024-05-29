Трамп заявив, що "бомбив би Москву", якби вона напала на Україну за його президентства – WP

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії на приватному заході припустив, що "бомбив би Москву", якби її вторгнення в Україну припало на його президентський термін. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

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За словами неназваних співрозмовників журналістів, на одному із приватних заходів Трамп припустив, що, якби він був лідером США, то "бомбив би Москву й Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань".

Цим Трамп здивував деяких донорів його передвиборчої кампанії, додали джерела WP.

Загалом же коментарі 45-го президента США на заходах стосуються зовнішньої політики та тем, які він обговорює на мітингах, таких як інфляція й імміграція. У листопаді 2023 року Financial Times написала, що Байден не проходить тест Рейгана ("чи стало краще жити за останні чотири роки"), тому його переобрання на другий термін – під великим сумнівом.

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. У травні 2024-го Байден і Трамп через соцмережі публічно домовилися про проведення двох президентських дебатів. Вони мають відбутися у червні й вересні на CNN та ABC.

У березні 2023 року Трамп заявляв, що у разі перемоги на виборах він нібито зможе зупинити російське повномасштабне вторгнення в Україну "за 24 години". Після цього він неодноразово повертався до цієї теми, ніколи не уточнюючи, що саме має на увазі. Водночас він наголошував, що "добре знає і Зеленського, і Путіна".

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