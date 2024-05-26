Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у суботу, 25 травня, виступив на конвенції Лібертаріанської партії, запропонувавши підтримати його кандидатуру. У відповідь учасники з'їзду його освистали, пише Reuters.

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"Я думаю, ви маєте номінувати мене або принаймні проголосувати за мене, тоді ми виграємо разом. Я вам обіцяю, що в моєму кабінеті буде лібертаріанець, що на вищих посадах будуть лібертаріанці. Або ви можете і далі набирати свої 3%. Ні, пора стати переможцями", – сказав Трамп під час свого виступу, який зустріли сумішшю оплесків і насмішок.

Трамп сказав, що він "лібертаріанець, навіть не намагаючись ним бути", і його ще раз освистали.

Reuters вказує, що поява кандидата від республіканців на з'їзді іншої партії сама собою є незвичною.

Найімовірніше, це свідчення того, наскільки серйозно його кампанія сприймає загрозу від третього кандидата Роберта Кеннеді-молодшого.

За даними соціологічних опитувань, Кеннеді відбере на виборах голоси як у Трампа, так і у Байдена, але невідомо, в кого більше. Потенційно Кеннеді як третій кандидат може набрати найбільше голосів після Росса Перо, який у 1992 році здобув підтримку 18,9% виборців.

У 2020 році лібертаріанці отримали на виборах лише 1,2%, або близько 1,8 млн голосів, але результат цьогорічних виборів можуть визначити всього кілька штатів, де різниця між Трампом і Байденом вимірюється у десятках тисяч голосів. Тому підтримка лібертаріанців так важлива для Трампа.