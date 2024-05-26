Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в субботу, 25 мая, выступил на конвенции Либертарианской партии, предложив поддержать его кандидатуру. В ответ участники съезда его освистали, пишет Reuters.

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"Я думаю, вам следует номинировать меня или по крайней мере проголосовать за меня, тогда мы победим вместе. Я вам обещаю, что в моем кабинете будет либертарианец, что на высших должностях будут либертарианцы. Или вы можете и дальше набирать свои 3%. Нет, пора стать победителями", – сказал Трамп во время своего выступления, которое встретили смесью аплодисментов и насмешек.

Трамп сказал, что он "либертарианец, даже не пытаясь им быть", и его снова освистали.

Reuters указывает, что появление кандидата от республиканцев на съезде другой партии само по себе необычно.

Скорее всего, это свидетельство того, насколько серьезно его кампания воспринимает угрозу от третьего кандидата Роберта Кеннеди-младшего.

По данным социологических опросов, Кеннеди отберет на выборах голоса как у Трампа, так и у Байдена, но неизвестно, у кого больше. Потенциально Кеннеди как третий кандидат может набрать столько голосов, как никто другой после Росса Перо, получившего в 1992 году поддержку 18,9% избирателей.

В 2020 году либертарианцы получили на выборах лишь 1,2%, или около 1,8 млн голосов, но результат выборов этого года могут определить всего несколько штатов, где разница между Трампом и Байденом измеряется в десятках тысяч голосов. Поэтому поддержка либертарианцев так важна для Трампа.