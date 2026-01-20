У Фінляндії заявили про перший ефект від паркану на кордоні. Порушник хотів втекти у Росію

Минулого тижня паркан на кордоні Фінляндії з Росією вперше зупинив порушника

Паркан на кордоні (Фото: Janne Kuronen/EPA)

Завдяки паркану на кордоні Фінляндії з Росією вдалося затримати порушника. Про це повідомив фінський мовник Yle.

Минулого четверга паркан на східному кордоні вперше зупинив порушника, який намагався перетнути кордон. Сигналізація, спричинена парканом, допомогла прикордонникам запобігти незаконному перетину кордону з Фінляндії до Росії однією людиною. Інцидент стався в місті Іматра (Південна Карелія).

Читайте також Фінляндія закупила сотні глушників від дронів на тлі загрози від РФ

"Це був перший інцидент, але, сподіваємося, не останній. Саме для цього і був побудований паркан", – заявив Самуель Сільянен, керівник прикордонного управління Прикордонної охорони Південно-Східної Фінляндії.

Паркан забезпечує прикордонній службі цілодобове відеоспостереження. Територія навколо паркану також може контролюватись за допомогою приладів нічного бачення та тепловізійних камер.

Загалом на південному сході Фінляндії побудують 140 км паркану, наразі є близько 100 км. Протягом поточного року поступово впроваджуватиметься система технічного моніторингу.

Прикордонник заявив, що дані, отримані за допомогою технології моніторингу, аналізуються штучним інтелектом. ШІ може негайно повідомити про перебування людини чи тварини поблизу огорожі. У паркані кожні три кілометри встановлено в'їзну браму для тварин.

Загалом Фінляндія планує побудувати 200 км паркану на східному кордоні. Загальна вартість проєкту становить близько 380 млн євро.