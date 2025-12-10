Фінляндія закупила сотні глушників від дронів на тлі загрози від РФ

Дрон (Фото: Міністерство оборони)

На тлі порушень російськими безпілотниками повітряного простору країн Європи Фінляндія посилює систему протидії дронам. Про це повідомило Reuters з посиланням на інспектора з питань протиповітряної оборони Фінляндії, полковника Мано-Мікаеля Нокелайнена.

Збройні сили країни придбали сотні глушників SkyWiper Omni Max литовської компанії NT Service. Їх планують розгорнути навколо критичної інфраструктури, зокрема військових баз.

За словами Нокелайнена, глушники створюють захисний купол протяжністю в сотні метрів та блокують сигнали керування, відео та навігації дронів. Військовий наголосив, що це важливий елемент захисту військ та засіб запобігання польотам ворожих безпілотників над підрозділами.

Країна також придбала портативні детектори дронів Airfence від фінської компанії Sensofusion та додаткові приціли Smash від ізраїльської Smartshooter. Обладнання призначене для протидії малим розвідувальним дронам. Про деталі боротьби з більшими безпілотниками Нокелайнен не розповідав.

За словами генерал-лейтенанта Пасі Валімакі, Фінляндія має парк із майже однієї тисячі FPV-дронів, виготовлених у США та фінською компанією Instа. Крім того, щороку країна навчатиме до 500 нових операторів дронів.

Фінські військові планують замовити більше дронів різних типів й обладнання для протидії безпілотникам у наступному році. Закупівлі мають відповідати навчальним потребам, оскільки технології швидко застарівають.