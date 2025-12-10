Финляндия закупила сотни глушителей от дронов на фоне угрозы от РФ

Дрон (Фото: Министерство обороны)

На фоне нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства стран Европы Финляндия усиливает систему противодействия дронам. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на инспектора по вопросам противовоздушной обороны Финляндии, полковника Мано-Микаэля Нокелайнена.

Вооруженные силы страны приобрели сотни глушителей SkyWiper Omni Max литовской компании NT Service. Их планируют развернуть вокруг критической инфраструктуры, в частности военных баз.

По словам Нокелайнена, глушители создают защитный купол протяженностью в сотни метров и блокируют сигналы управления, видео и навигации дронов. Военный отметил, что это важный элемент защиты войск и средство предотвращения полетов вражеских беспилотников над подразделениями.

Страна также приобрела портативные детекторы дронов Airfence от финской компании Sensofusion и дополнительные прицелы Smash от израильской Smartshooter. Оборудование предназначено для противодействия малым разведывательным дронам. О деталях борьбы с более крупными беспилотниками Нокелайнен не рассказывал.

По словам генерал-лейтенанта Паси Валимаки, у Финляндии есть парк из почти одной тысячи FPV-дронов, изготовленных в США и финской компанией Instа. Кроме того, ежегодно страна будет обучать до 500 новых операторов дронов.

Финские военные планируют заказать больше дронов различных типов и оборудование для противодействия беспилотникам в следующем году. Закупки должны соответствовать учебным потребностям, поскольку технологии быстро устаревают.