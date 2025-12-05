У Зеленского отреагировали на появление дронов вблизи маршрута самолета президента в Ирландии

По информации ирландской стороны, беспилотники действительно были, однако на визит Зеленского это никак не повлияло

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В Офисе президента прокомментировали публикацию The Journal о том, что во время прибытия Владимира Зеленского в Ирландию 1 декабря четыре неизвестных беспилотника военного образца нарушили бесполетную зону и пролетели в направлении, по которому ранее двигался самолет главы государства. В комментарии украинским медиа советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что такая информация действительно была.

"За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным действительно были такие дроны, но это не повлияло на визит и не заставило что-то менять в визите", – сказал он.

В комментарии LIGA.net он добавил, что со стороны Украины тоже обеспечиваются надлежащие меры безопасности, поэтому не могло быть допущено, чтобы дроны оказались прямо перед лайнером президента или чего-то подобного.