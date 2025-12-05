У Зеленського відреагували на появу дронів поблизу маршруту літака президента в Ірландії

За інформацією ірландської сторони, безпілотники справді були, проте на візит Зеленського це жодним чином не вплинуло

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

В Офісі президента прокоментували публікацію The Journal про те, що під час прибуття Володимира Зеленського до Ірландії 1 грудня чотири невідомі безпілотники військового зразка порушили безпольотну зону й пролетіли в напрямку, яким раніше рухався літак глави держави. У коментарі українським медіа радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що така інформація справді була.

"За безпеку відповідає сторона, що приймає. За їхніми даними дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у візиті", – сказав він.

У коментарі LIGA.net він додав, що з боку України теж забезпечуються належні безпекові заходи, тому не могло бути допущено, щоб дрони опинились прямо перед лайнером президента або чогось подібного.