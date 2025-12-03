Глава Держвідновлення пояснив, чому ідея "просто так" роздати квартири ВПО – "не дуже гарна"

Сухомлин зауважив, що житло "саме собою нічого не дає", оскільки людям потрібні відповідні умови, згадавши досвід з переселенцями у Сербії та Хорватії

Сергій Сухомлин (Фото: Facebook чиновника)

Глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин заявив, що насамперед необхідно надати переселенцям компенсацію за житло, зруйноване через російську війну, однак він розкритикував ідею безоплатно надавати їм квартири, враховуючи досвід інших країн. Про це чиновник розповів в інтерв'ю LIGA.net.

Журналіст запитав, чи є у відомства ідея будувати нові міста чи квартали для переселенців або розширювати наявні селища.

"Якщо ми говоримо про нове житло, Міністерство [розвитку громад та територій] разом з Європейським інвестиційним банком розробляє проєкт будівництва муніципального житла. Пілотний проєкт – 6500 квартир", – відповів Сухомлин.

За його словами, ідея полягає у тому, щоб збудувати житло для внутрішньопереміщених осіб (ВПО), яке не можна було б приватизувати, але його оренда була б низькою.

"Це потрібно, щоб задовільнити потребу громад у працівниках – вчителях, водіях тролейбусів, працівниках водоканалу. Комплексне будівництво великої кількості житла буде можливим тільки після закінчення бойових дій", – пояснив чиновник.

Сухомлин вважає, що в першу чергу потрібно дати людям компенсацію за зруйноване майно, однак ідею давати квартири "просто так" він назвав "не дуже гарною", згадавши іноземну практику.

"Ми вивчали досвід відновлення Сербії та Хорватії. У Сербії люди, яким видали квартири, пожили сім–вісім місяців і поїхали шукати роботу в Європі, бо житло саме собою нічого не дає. Людині потрібна робота, нормальна освіта для дітей, безпекова ситуація, культурний розвиток", – розповів посадовець.

Він додав, що набагато краще будувати житло поряд з містами, де є робота (наприклад, Вінниця), аніж зводити його у невеликому районному центрі, де людина "просто не знайде себе".

"Тільки комплексне відновлення дасть можливість задовольнити людину", – підсумував він.