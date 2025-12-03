Глава Госвосстановления объяснил, почему идея "просто так" раздать квартиры ВПО – "не очень хорошая"

Сухомлин отметил, что жилье "само по себе ничего не дает", поскольку людям нужны соответствующие условия, упомянув опыт с ВПО в Сербии и Хорватии

Сергей Сухомлин (Фото: Facebook чиновника)

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин заявил, что в первую очередь необходимо предоставить переселенцам компенсацию за жилье, разрушенное из-за российской войны, однако он раскритиковал идею бесплатно предоставлять им квартиры, учитывая опыт других стран. Об этом чиновник рассказал в интервью LIGA.net.

Журналист спросил, есть ли у ведомства идея строить новые города, кварталы для переселенцев или расширять существующие поселки.

"Если мы говорим о новом жилье, Министерство [развития общин и территорий] вместе с Европейским инвестиционным банком разрабатывает проект строительства муниципального жилья. Пилотный проект – 6500 квартир", – ответил Сухомлин.

По его словам, идея заключается в том, чтобы построить жилье для внутренне перемещенных лиц (укр. ВПО), которое нельзя было бы приватизировать, но его аренда была бы низкой.

"Это нужно, чтобы удовлетворить потребность громад в работниках – учителях, водителях троллейбусов, работниках водоканала. Комплексное строительство большого количества жилья будет возможным только после окончания боевых действий", – пояснил чиновник.

Сухомлин считает, что в первую очередь нужно дать людям компенсацию за разрушенное имущество, однако идею давать квартиры "просто так" он назвал "не очень хорошей", вспомнив иностранную практику.

"Мы изучали опыт восстановления Сербии и Хорватии. В Сербии люди, которым выдали квартиры, пожили семь-восемь месяцев и поехали искать работу в Европе, потому что жилье само по себе ничего не дает. Человеку нужна работа, нормальное образование для детей, ситуация с безопасностью, культурное развитие", – рассказал чиновник.

Он добавил, что гораздо лучше строить жилье рядом с городами, где есть работа (например, Винница), чем возводить его в небольшом районном центре, где человек "просто не найдет себя".

"Только комплексное восстановление даст возможность удовлетворить человека", – подытожил он.