Если не получится – "придется дальше воевать и умирать". Заявления Трампа и Зеленского: тезисно

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский провели закрытую встречу в расширенном составе, она длилась более двух часов. После этого они провели телефонный разговор с европейскими лидерами, а затем пообщались с представителями медиа.

Трамп заявил, что встреча была "на прекрасном уровне" и об "очень большом прогрессе". Также перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным – его он тоже оценил положительно.

По словам Зеленского, 20-пунктный план на 90% согласован. Гарантии безопасности от США – на 100%, гарантии от США и Европы – 90%, военное измерение – 100%. "План процветания" финализируется.

В то же время президент США сказал, что в целом план финализирован на 95%.

Украинская и американская стороны договорились работать дальше над мирным планом – по словам Зеленского, сейчас идет работа над шестью документами.

"Надеюсь, что в январе будут решения по всем шести документам, о которых я упоминал ранее, мы продолжим работать в этом направлении. Они (представители переговорных групп. – Ред.) знают, что им нужно делать дальше", – сказал украинский президент.

Трамп отметил, что "эти рабочие группы также потом будут работать и с Россией, потому что работать с Россией самим толку нет".

По мнению президента США, доработать проблемные вопросы может удаться за несколько недель, однако "если очень затянется этот вопрос, то ничего из него не получится". Он не исключает, что, "возможно, какой-то пункт не получится согласовать, и из-за него все развалится".

Трампа спросили, соглашается ли Путин прекратить огонь на время референдума в Украине.

"Нет, не на прекращение огня... Путин не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова надо будет его начинать. Я это понимаю. Но я думаю, что мы найдем путь для решения", – ответил он.

Трамп также заявил, что Россия якобы будет помогать в восстановлении Украины в случае завершения войны и что она "хочет видеть Украину успешной, хотя это звучит странно".

По мнению президента США, "плохие люди много чего выдумали", и это якобы не позволяло договориться с Россией о завершении войны.

Что касается Донбасса, Трамп сказал, что согласованной позиции пока нет, однако прогресс якобы очевиден: "Мы еще не вполне решили этот вопрос, но мы очень близко. Это сложная тема, одна из самых сложных".

Он отметил, что Россия настаивает на собственном видении насчет Донбасса, однако переговорный процесс якобы движется в правильном направлении. Он предположил, что в течение ближайших нескольких месяцев этот вопрос может быть урегулирован.

Трампа также спросили о контроле над Запорожской АЭС.

"Мы обсудили это сегодня, длительно обсудили. На самом деле станция может начать работать, мы обсуждали этот вопрос с Путиным <...> Путин сейчас работает с Украиной, чтобы запустить ее. Он хочет, чтобы она работала. Там сейчас нет ударов ракетами, нет ударов бомбами, это правда <...> И сейчас Украина и Россия вместе работают, чтобы запустить ЗАЭС. То есть когда он не бомбит ЗАЭС – это уже большой шаг", – сказал президент США.

Также Трампа спросили о возможности его приезда в Украину.

"У меня нет проблем с тем, чтобы это сделать <...> Мы это не предусматриваем – чтобы заключить это соглашение, нет необходимости в моем приезде", – сказал он, однако сообщил, что его приглашали выступить в украинском парламенте.

Трамп предположил, что это "вероятно, поможет", но четкого ответа относительно возможности своего визита не дал.

Также президент США в очередной раз заявил, что верит в то, что Путин якобы хочет мира – даже несмотря на постоянные обстрелы со стороны РФ.

В конце общения с медиа Трампа спросили, что произойдет, если не удастся достичь соглашения, на что тот ответил: "Ну значит придется дальше воевать и умирать. Это плохо. Но если ничего не получится – значит война продолжится, смерти продолжатся. А мы не хотим, чтобы это было. Президент Путин не хочет, чтобы это было".