"Очень хороший разговор": Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским

По словам Трампа, телефонный звонок в Москву состоялся перед началом официальной программы переговоров с Украиной

Фото: EPA

Президент США Трамп заявил, что имел "хороший и очень продуктивный" разговор с российским диктатором Владимиром Путиным перед встречей с президентом Украины. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Скрин поста Дональда Трампа в Truth Social

По словам американского лидера, телефонный звонок в Москву состоялся утром, перед началом официальной программы переговоров с украинской делегацией.

"Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным перед своей встречей, в 13:00 сегодня, с президентом Украины Зеленским. Встреча состоится в главной столовой Мар-а-Лаго", – написал он.

Трамп также подчеркнул, что на встречу с украинской делегацией приглашены представители прессы.