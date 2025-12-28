"Очень хороший разговор": Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
Президент США Трамп заявил, что имел "хороший и очень продуктивный" разговор с российским диктатором Владимиром Путиным перед встречей с президентом Украины. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, телефонный звонок в Москву состоялся утром, перед началом официальной программы переговоров с украинской делегацией.
"Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным перед своей встречей, в 13:00 сегодня, с президентом Украины Зеленским. Встреча состоится в главной столовой Мар-а-Лаго", – написал он.
Трамп также подчеркнул, что на встречу с украинской делегацией приглашены представители прессы.
- 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Майами, чтобы провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени. Далее запланированы совместные заявления президентов и телефонный разговор с лидерами Европы.
- Вечером 27 декабря президент Зеленский рассказал, что намерен говорить с Трампом, в частности, о $100 млрд помощи от Еврокомиссии и гарантиях безопасности.
- Трамп перед встречей с украинским коллегой заявил, что судьба любого мирного плана зависит исключительно от его решения.
