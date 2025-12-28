"Дуже хороша розмова": Трамп поговорив із Путіним перед зустріччю із Зеленським

За словами Трампа, телефонний дзвінок до Москви відбувся перед початком офіційної програми переговорів з Україною

Фото: EPA

Президент США Трамп заявив, що мав "гарну й дуже продуктивну" розмову з російським диктатором Володимиром Путіним перед зустріччю із президентом України. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Скрин поста Дональда Трампа у Truth Social

За словами американського лідера, телефонний дзвінок до Москви відбувся вранці, перед початком офіційної програми переговорів з українською делегацією.

"Я щойно провів хорошу і дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Путіним перед своєю зустріччю, о 13:00 сьогодні, з президентом України Зеленським. Зустріч відбудеться в головній їдальні Мар-а-Лаго", – написав він.

Трамп також наголосив, що на зустріч з українською делегацією запрошено представників преси.