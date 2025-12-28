"Дуже хороша розмова": Трамп поговорив із Путіним перед зустріччю із Зеленським
Євгенія Мазур
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Президент США Трамп заявив, що мав "гарну й дуже продуктивну" розмову з російським диктатором Володимиром Путіним перед зустріччю із президентом України. Про це він написав у соцмережі Truth Social.
За словами американського лідера, телефонний дзвінок до Москви відбувся вранці, перед початком офіційної програми переговорів з українською делегацією.
"Я щойно провів хорошу і дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Путіним перед своєю зустріччю, о 13:00 сьогодні, з президентом України Зеленським. Зустріч відбудеться в головній їдальні Мар-а-Лаго", – написав він.
Трамп також наголосив, що на зустріч з українською делегацією запрошено представників преси.
- 28 грудня президент України Володимир Зеленський прилетів до Маямі, щоб провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Зустріч розпочнеться о 20:00 за київським часом. Далі заплановані спільні заяви президентів та телефонна розмова з лідерами Європи.
- Увечері 27 грудня президент Зеленський розповів, що має намір говорити з Трампом, зокрема, про $100 млрд допомоги від Єврокомісії та гарантії безпеки.
- Трамп перед зустріччю з українським колегою заявив, що доля будь-якого мирного плану залежить виключно від його рішення.
