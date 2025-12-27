Трамп заявив, що у Зеленського "немає нічого, поки я це не схвалю"
Президент США Дональд Трамп перед зустріччю з українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що доля будь-якого мирного плану залежить виключно від його рішення. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Politico.
У п'ятницю, 26 грудня, Трамп назвав себе головним арбітром будь-якої мирної угоди між Україною та Росією.
Очікується, що Зеленський зустрінеться з американським президентом у Флориді в неділю та повідомив журналістам, що привезе з собою мирний план з 20 пунктів.
Але Трамп, здавалося, байдуже поставився до останньої пропозиції Зеленського та не поспішає підтримувати пропозицію українського президента.
"У нього немає нічого, поки я це не схвалю. Тож побачимо, що в нього є", – сказав американський президент.
Водночас Трамп вважає, що зустріч із Зеленським буде продуктивною. Також він заявив про плани поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним "незабаром, стільки, скільки захочу".
- 16 грудня Politico писала, що США спонукають Україну якнайшвидше піти на угоду щодо припинення війни, запропонувавши гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО.
- 28 грудня Зеленський має зустрітися з Трампом у Флориді. Вони, серед іншого, мають обговорити суперечливі пункти "мирного плану" й гарантії безпеки для України.
Коментарі (0)