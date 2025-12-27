Трамп заявив, що у Зеленського "немає нічого, поки я це не схвалю"

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю з українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що доля будь-якого мирного плану залежить виключно від його рішення. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Politico.

У п'ятницю, 26 грудня, Трамп назвав себе головним арбітром будь-якої мирної угоди між Україною та Росією.

Очікується, що Зеленський зустрінеться з американським президентом у Флориді в неділю та повідомив журналістам, що привезе з собою мирний план з 20 пунктів.

Але Трамп, здавалося, байдуже поставився до останньої пропозиції Зеленського та не поспішає підтримувати пропозицію українського президента.

"У нього немає нічого, поки я це не схвалю. Тож побачимо, що в нього є", – сказав американський президент.

Водночас Трамп вважає, що зустріч із Зеленським буде продуктивною. Також він заявив про плани поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним "незабаром, стільки, скільки захочу".