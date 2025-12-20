"Галя у них балувана". Зеленський розповів, чого хоче від США у переговорах з Росією
Президент Володимир Зеленський хоче більшого тиску на Росію з боку Сполучених Штатів. Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу президента.
За його словами, Росія не може самостійно змінити свою позицію. Вона розглядала й розглядає повну окупацію України. Тому на РФ потрібно тиснути, зокрема санкціями.
Зеленський переконаний, що коли у російського диктатора Володимира Путіна не буде грошей, то він не зможе воювати.
"Не буде у нього грошей – хоче не хоче, він просто не зможе. Тому треба тиснути саме на це. І так як ми розуміємо, що Галя, як то кажуть, у них балувана. Треба, на мій погляд, Америці трішки сильніше тиснути на "русских", не давати альтернативи", – сказав глава держави.
На думку Зеленського, Штати повинні чітко говорити: якщо не дипломатія, то буде "весь тиск повністю", зокрема сильний пакет зброї для України, а також санкції на всі сектори економіки та на все, що приносить росіянам гроші.
"Без цього просто неможливо. Путін не відчуває поки що такого тиску, який повинен бути. І це ми чуємо в його щоденній риториці", – констатував він.
Водночас Зеленський вважає, що у США та президента країни Дональда Трампа є сила, щоб зупинити російсько-українську війну.
"І я вважаю, що ми не повинні шукати альтернативу Сполученим Штатам, бо альтернативи всі під питанням: чи зможуть вони це зробити. Якщо чесно, я вважаю, що це повинно бути дипломатичною перемогою США, а не поразкою, і тому треба зупинити Путіна", – наголосив він.
- 18 грудня Зеленський висловив думку, що Росія не зможе продовжувати воювати з тією ж інтенсивністю, як раніше, якщо будуть діяти санкції.
- Водночас з Москви пролунали чергові сигнали, що наступний рік росіяни готують роком війни, Україна очікує реакції від партнерів.
