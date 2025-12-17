Зеленський чекає на реакцію США щодо сигналів від Росії про продовження війни

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У середу, 17 грудня, з Москви пролунали чергові сигнали, що наступний рік росіяни готують роком війни, Україна очікує реакції від партнерів. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували, зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну", – сказав глава держави.

Він акцентував, що з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали, а також офіційні розпорядження окупаційній армії. На думку Зеленського, треба цей настрій Росії бачити й реагувати на нього.

"А коли в них саме такий настрій, то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитися легітимізації крадіжки Росією нашої землі", – пояснив президент.

Зеленський акцентував, що далі агресії можуть зазнати інші країни у Європі, які у Росії можуть назвати своїми начебто "історичними землями". Він переконаний, що "потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був".

17 грудня російський диктатор Володимир Путін виступив на колегії Міністерства оборони держави-агресорки. Він видав кілька цинічних заяв щодо ситуації на фронті. За його словами, російська армія нібито може нарощувати темпи наступу, зокрема на стратегічно важливих напрямах.

Також диктатор РФ сказав, що цілі війни "будуть безумовно виконані".

"Ми віддали б перевагу дипломатії, але якщо Захід від розмови відмовиться, ми звільнимо наші історичні землі військовим шляхом", – цинічно заявив Путін.

Трамп неодноразово заявляв, що диктатор РФ нібито хоче завершити війну. 2 грудня відбулись п'ятигодинні переговори між Віткоффом, Кушнером та Путіним.

Після цього Трамп заявив, що Путін нібито хоче миру, оскільки у його перемовників склалось враження, що той нібито хотів би укласти мирну угоду.