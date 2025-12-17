Зеленский ждет реакции США относительно сигналов от России о продолжении войны

Партнеры в Штатах часто говорят, что Россия вроде бы хочет закончить войну, напомнил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В среду, 17 декабря, из Москвы прозвучали очередные сигналы, что следующий год россияне готовят годом войны, Украина ожидает реакции от партнеров. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели, и важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия якобы хочет закончить войну", – сказал глава государства.

Он акцентировал, что из России звучит совсем другая риторика, другие сигналы, а также официальные распоряжения оккупационной армии. По мнению Зеленского, надо этот настрой России видеть и реагировать на него.

"А когда у них именно такой настрой, то и дипломатию они будут подрывать, пытаясь различными дипломатическими формулировками, давлением по тому или иному пункту в документах просто прикрывать свое желание уничтожить Украину, украинцев, желание добиться легитимизации кражи Россией нашей земли", – пояснил президент.

Зеленский акцентировал, что дальше агрессии могут подвергнуться другие страны в Европе, которые в России могут назвать своими якобы "историческими землями". Он убежден, что "нужна реальная защита от этой российской истории безумия, и сейчас мы продолжим работу со всеми партнерами, чтобы такая защита действительно была".

17 декабря российский диктатор Владимир Путин выступил на коллегии Министерства обороны государства-агрессора. Он выдал несколько циничных заявлений относительно ситуации на фронте. По его словам, российская армия якобы может наращивать темпы наступления, в частности, на стратегически важных направлениях.

Также диктатор РФ сказал, что цели войны "будут безусловно выполнены".

"Мы отдали бы предпочтение дипломатии, но если Запад от разговора откажется, мы освободим наши исторические земли военным путем", – цинично заявил Путин.

Трамп неоднократно заявлял, что диктатор РФ якобы хочет завершить войну. 2 декабря состоялись пятичасовые переговоры между Уиткоффом, Кушнером и Путиным.

После этого Трамп заявил, что Путин якобы хочет мира, поскольку у его переговорщиков сложилось впечатление, что тот якобы хотел бы заключить мирное соглашение.