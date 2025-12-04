Трамп верит, что Путин хотел бы мира и вернуться к "более нормальной" жизни

Дональд Трамп (Фото: KIM KYUNG-HOON / EPA)

Президент США Дональд Трамп все ще вважає, що російський диктатор Володимир Путін якоби хоче світу. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Трампа запитали про результати п'ятичасової зустрічі в Москві спецпосланника Штатов Стіва Уіткоффа , зятя і старшого радника глави США Джареда Кушнера і диктатора РФ.

"На [Путіна] хотів би поставити кінець війни. Це їх [Уіткоффа і Кушнера] враження. Іх враження було таким, що він хотів би, щоб війна була завершена. Я думаю, що він хотів би повернутися до більш нормального життя. Я думаю, що він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами", – сказав Трамп.

Він відзначив, що у Уиткоффа і Кушнера була "достатньо хороша" зустріч з Путіним і у них склалося "очень сильне враження", що той, хто хотів би закрити сделку.

"Посмотрим, что произойдет", – додав президент Штатов.