Трамп верит, что Путин хотел бы мира и вернуться к "более нормальной" жизни

Президент США Дональд Трамп все ще вважає, що російський диктатор Володимир Путін якоби хоче світу. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.
Трампа запитали про результати п'ятичасової зустрічі в Москві спецпосланника Штатов Стіва Уіткоффа , зятя і старшого радника глави США Джареда Кушнера і диктатора РФ.
"На [Путіна] хотів би поставити кінець війни. Це їх [Уіткоффа і Кушнера] враження. Іх враження було таким, що він хотів би, щоб війна була завершена. Я думаю, що він хотів би повернутися до більш нормального життя. Я думаю, що він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами", – сказав Трамп.
Він відзначив, що у Уиткоффа і Кушнера була "достатньо хороша" зустріч з Путіним і у них склалося "очень сильне враження", що той, хто хотів би закрити сделку.
"Посмотрим, что произойдет", – додав президент Штатов.
- У Кремлі після переговорів з американськими делегаціями 2 грудня заявили, що поки немає "компромісного плану" про закінчення війни.
- Україна контактувала зі США після їх переговорів у Москві – Вашингтон позитивно оцінив розмови з Путіним і погодив українську делегацію в Америці найближчим часом. В той же час, за оцінкою НАТО, Москва все ще хоче встановити проросійський режим в Києві .
- Генсек НАТО заявив, що якщо переговорний процес буде безрезультатним або займе занадто багато часу, то кращим способом тиску на Росію буде подальша військова допомога Києву та санкції проти Москви.
