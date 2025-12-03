Москва все еще хочет пророссийский режим в Киеве: в НАТО дали оценку переговорам

Топ-чиновник Альянса рассказал о желании Москвы восстановить своих марионеток и вмешиваться во внутреннюю политику Украины после мирного соглашения

По оценке разведки Североатлантического Альянса насчет переговорного процесса, Москва все еще хочет установить пророссийский режим в Киеве. Об этом, как передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе, 2 декабря заявил высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге перед встречей министров иностранных дел стран объединения.

"Россия все еще стремится увидеть смену правительства в Украине в ближайшем будущем, несмотря на то, что украинцы вряд ли когда-нибудь выберут пророссийское правительство. Вместе с ее [РФ] размытыми культурными требованиями относительно внутренних действий Украины, это означает, что Россия будет пытаться восстановить своих прокси [марионеток] и вмешиваться во внутриполитические процессы после достижения [мирного] соглашения", – отметил он.

Относительно переговоров, топ-чиновник назвал ситуацию "очень динамичной", добавив, что в Альянсе сейчас сосредотачиваются на поддержке Украины "единственным способом, который обеспечит длительное мирное урегулирование, а именно – убедив [диктатора] Владимира Путина, что он не может победить на поле боя".

"Мы, очевидно, видим прогресс и высоко оцениваем усилия переговорщиков, направленные на выход из тупика. И хотя за столом переговоров многое может измениться, но на данный момент, возможно, мы все еще не видим никаких признаков того, что позиция России изменилась или что она готова пойти на какие-то значительные уступки", – подчеркнул чиновник.

Он напомнил о недавних заявлениях Путина, которые "четко показали", что требования РФ в отношении украинских территорий остаются неизменными, как и призывы диктатора к "нейтралитету" Киева и его жалобы относительно так называемых "первопричин войны".

"Москва настаивает на полном выводе украинских войск из всех пяти областей, на которые она претендует, включая территории, которые она [сейчас] не оккупирует и не оккупирует в кратко- или среднесрочной перспективе", – добавил топ-чиновник (судя по контексту, речь идет о претензиях Москвы на украинский Крым и четыре области, которые она незаконно вписала в свою Конституцию. – Ред.).

Чиновник также добавил, что Россия будет стремиться максимально ослабить военный потенциал Украины, чтобы "проложить путь для дальнейшей агрессии".

Речь идет о требовании РФ о прекращении западной поддержки Киева и отказе от идеи европейского военного присутствия на территории Украины.

"И наконец, конечно, необходимо четкое соглашение насчет условий, мониторинга, верификации и надежных гарантий безопасности для Украины в будущем", – подытожил высокопоставленный чиновник Альянса.