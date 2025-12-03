"Изменить расчеты Путина". Генсек НАТО назвал лучшие способы давить на Россию для мира
Если переговорный процесс по окончанию войны РФ против Украины будет безрезультатным или займет много времени, то лучшим способом давления на Россию будет продолжение военной помощи Украине и санкции. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на вопрос корреспондента LIGA.net в Брюсселе.
Журналистка спросила, как заставить Россию идти на компромиссы во время мирных переговоров, и имеют ли эти переговоры вообще какой-то смысл, поскольку страна-агрессор не хочет идти ни на какие уступки.
Рютте отметил, что переговорный процесс продолжается, напомнив об "успешных встречах" между Украиной и США в Женеве й Майами и переговоры между Америкой и РФ в Москве.
"Важно, что мирный процесс есть. Надеемся, что он принесет результаты. И если это займет слишком много времени или не приведет к результатам, лучший способ оказать давление на россиян – это сделать две вещи. Во-первых, убедиться, что россияне понимают, что поток оружия в Украину будет продолжаться. Именно это и происходит сегодня. Благодаря Соединенным Штатам, благодаря европейцам, США отправляют в Украину необходимое снаряжение, оплачиваемое Канадой и европейскими союзниками, но также Европа и Канада делают много на двустороннем уровне", – пояснил генсек Альянса.
Вторым способом давления на Москву он назвал экономические санкции, которые "кусают" и являются эффективными.
"Это также именно то, что происходит. США и Европа работают совместно, чтобы санкции имели максимальное влияние на российскую экономику. Это лучший способ изменить расчеты [российского диктатора] Путина", – заявил чиновник.
В то же время НАТО, конечно, надеется, что российско-украинская война закончится "быстрее, чем позже", добавил генсек.
"Потому что, как сказал президент США [Дональд Трамп], мясорубка должна остановиться. И я полностью с ним согласен", – подытожил Рютте.
- Накануне, 2 декабря, спецпосланник Трампа Уиткофф и зять и старший советник президента США Кушнер почти пять часов говорили с Путиным в Москве: в результате в Кремле заявили, что сейчас нет "компромиссного плана" по окончанию войны.
