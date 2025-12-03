"Изменить расчеты Путина". Генсек НАТО назвал лучшие способы давить на Россию для мира

Рютте выступил за продолжение "потока оружия" в Украину и "кусачие" санкции против Москвы, если переговоры не сработают

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Если переговорный процесс по окончанию войны РФ против Украины будет безрезультатным или займет много времени, то лучшим способом давления на Россию будет продолжение военной помощи Украине и санкции. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на вопрос корреспондента LIGA.net в Брюсселе.

Журналистка спросила, как заставить Россию идти на компромиссы во время мирных переговоров, и имеют ли эти переговоры вообще какой-то смысл, поскольку страна-агрессор не хочет идти ни на какие уступки.

Рютте отметил, что переговорный процесс продолжается, напомнив об "успешных встречах" между Украиной и США в Женеве й Майами и переговоры между Америкой и РФ в Москве.

"Важно, что мирный процесс есть. Надеемся, что он принесет результаты. И если это займет слишком много времени или не приведет к результатам, лучший способ оказать давление на россиян – это сделать две вещи. Во-первых, убедиться, что россияне понимают, что поток оружия в Украину будет продолжаться. Именно это и происходит сегодня. Благодаря Соединенным Штатам, благодаря европейцам, США отправляют в Украину необходимое снаряжение, оплачиваемое Канадой и европейскими союзниками, но также Европа и Канада делают много на двустороннем уровне", – пояснил генсек Альянса.

Вторым способом давления на Москву он назвал экономические санкции, которые "кусают" и являются эффективными.

"Это также именно то, что происходит. США и Европа работают совместно, чтобы санкции имели максимальное влияние на российскую экономику. Это лучший способ изменить расчеты [российского диктатора] Путина", – заявил чиновник.

В то же время НАТО, конечно, надеется, что российско-украинская война закончится "быстрее, чем позже", добавил генсек.

"Потому что, как сказал президент США [Дональд Трамп], мясорубка должна остановиться. И я полностью с ним согласен", – подытожил Рютте.