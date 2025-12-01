Нидерланды оплатят ПВО и боеприпасы для F-16 в рамках PURL
Военный самолет (Фото: X-аккаунт Рубена Брекельманса)

Нидерланды сделают новый вклад в инициативу PURL по закупке американского оружия для Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс.

По его словам, Украине срочно нужна большая военная поддержка против мощных российских воздушных атак.

Поэтому Нидерланды снова выделяют 250 млн евро на поставки из американских запасов (PURL).

Брекельманс уточнил, что средства пойдут на средства противовоздушной обороны, боеприпасы для истребителей F-16 и тому подобное.

"В эти решающие времена Украина может рассчитывать на нашу поддержку", — резюмировал министр обороны Нидерландов.

