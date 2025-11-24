Минобороны раскрыло, сколько денег страны НАТО согласились дать на покупку оружия США для Украины

Запуск ракеты системой Patriot (Иллюстративное фото: NATO)

За более чем три с половиной месяца страны-члены НАТО объявили о предоставлении более чем $3 млрд на закупку американского вооружения для Украины по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом свидетельствуют данные, которые в ответ на запрос LIGA.net предоставила пресс-служба Министерства обороны.

"По состоянию на сейчас совокупный объявленный объем поддержки в рамках PURL с момента его запуска в августе 2025 года составляет около $3,12 млрд. Этот показатель является обобщенной публичной оценкой уровня поддержки Украины в рамках указанного механизма", – говорится в документе, датированном 24 ноября.

По механизму PURL за счет государств-партнеров (в том числе через структуры НАТО) закупается вооружение и военная техника американского производства, чтобы в дальнейшем передать их Украине в качестве международной военной помощи. Координирует и контролирует реализацию этих поставок сам Альянс. Этот проект был инициирован 4 августа 2025 года.

Таким образом, cумму в ~$3,12 млрд удалось аккумулировать за три месяца и 20 дней. При этом о выделении $2 млрд из них было известно еще 2 сентября, то есть через менее чем месяц после старта программы.

В МО также напомнили, что к инициативе уже присоединился ряд стран, таких как:

→ Нидерланды, которые первыми поддержали проект и выделили 500 млн евро (более $570 млн) на закупку ракет к системам Patriot и других средств противовоздушной обороны;

→ Дания, Норвегия и Швеция совместно сформировали пакет на $505 млн, включающий боеприпасы для HIMARS и другие критические поставки;

→ о своей поддержке также объявили Германия и Канадакоторые подтвердили взносы по $500 млн каждая на закупку американского оружия для усиления обороноспособности Украины;

→ страны Северной Европы и Балтии – Швеция, Норвегия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Исландия и Финляндия – профинансировали пятый пакет своего объединения NB8 на общую сумму $500 млн (всего вышеупомянутые страны предоставили около $2,575 млрд. – Ред.).

В то же время к инициативе продолжают приобщаться новые партнеры:

→ в частности, Польша официально присоединилась к PURL и подтвердила намерение выделить $100 млн до конца 2025-го на закупку вооружения США для нужд Сил обороны;

→ также Испания сообщила о взносе в 100 млн евро (около $115 млн), который также направят на приобретение американского вооружения согласно приоритетам, определенным украинской стороной.