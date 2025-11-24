Міноборони розкрило, скільки грошей країни НАТО погодились дати на купівлю зброї США для України

Запуск ракети системою Patriot (Ілюстративне фото: NATO)

За більш ніж три з половиною місяці країни-члени НАТО оголосили про надання більш ніж $3 млрд на закупівлю американського озброєння для України за програмою Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Про це свідчать дані, які у відповідь на запит LIGA.net надала пресслужба Міністерства оборони.

"Станом на зараз сукупний оголошений обсяг підтримки у межах PURL з моменту його запуску в серпні 2025 року становить близько $3,12 млрд. Цей показник є узагальненою публічною оцінкою рівня підтримки України у межах зазначеного механізму", – йдеться у документі, датованому 24 листопадом.

За механізмом PURL, коштом держав-партнерів (у тому числі через структури НАТО) закуповується озброєння та військова техніка американського виробництва, щоб надалі передати їх Україні як міжнародну військову допомогу. Координує та контролює реалізацію цих постачань сам Альянс. Цей проєкт було ініційовано 4 серпня 2025 року.

Відтак, суму у ~$3,12 млрд вдалося акумулювати за три місяці й 20 днів. При цьому про виділення $2 млрд з них було відомо ще 2 вересня, тобто через менш ніж місяць після старту програми.

У МО також нагадали, що до ініціативи вже долучилась низка країн, як-от:

→ Нідерланди, які першими підтримали проєкт та виділили 500 млн євро (понад $570 млн) на закупівлю ракет до систем Patriot та інших засобів протиповітряної оборони;

→ Данія, Норвегія та Швеція спільно сформували пакет на $505 млн, що включає боєприпаси для HIMARS та інші критичні постачання;

→ про свою підтримку також оголосили Німеччина та Канада, які підтвердили внески по $500 млн кожна на закупівлю американської зброї для посилення обороноздатності України;

→ країни Північної Європи та Балтії – Швеція, Норвегія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія та Фінляндія – профінансували п'ятий пакет свого об'єднання NB8 загальною сумою $500 млн (загалом вищезазначені країни надали близько $2,575 млрд. – Ред.).

Водночас до ініціативи продовжують долучатись нові партнери:

→ зокрема, Польща офіційно приєдналась до PURL та підтвердила намір виділити $100 млн до кінця 2025-го на закупівлю озброєння США для потреб Сил оборони;

→ також Іспанія повідомила про внесок у 100 млн євро (близько $115 млн), який також спрямують на придбання американського озброєння згідно з пріоритетами, визначеними українською стороною.