У НАТО заперечили паузу у постачанні американської зброї Україні – Суспільне
Ілюстративне фото: Depositphotos

У Північноатлантичному Альянсі заявили, що реалізація програми PURL, за якою союзники купляють американське озброєння для України, здійснюється без перерв. Про це заявив неназваний представник Альянсу у коментарі Суспільному.

Посадовець заявив, що "постачання триває, а нове обладнання вже прибуває до України".

Читайте також
"Навряд чи США нас кинуть". Як Україна запустила мільярдний конвеєр за програмою PURL

За його словами, партнери продовжують надавати кошти на нові пакети допомоги для Києва та готують додаткову підтримку.

"Перші чотири пакети – загальною вартістю близько 2 мільярдів доларів – були профінансовані: Нідерландами (4 серпня); Данією, Норвегією та Швецією (5 серпня); Німеччиною (13 серпня) і Канадою (24 серпня). Окрім уже профінансованих пакетів PURL низка союзників працює над додатковими зобов’язаннями", – нагадав він.

Також в Альянсі очікують, що найближчим часом ще більше держав-членів оголосять про нові пакети допомоги.

"Обладнання з перших пакетів уже доставлене, і нові постачання тривають. Ніяких перерв у реалізації програми PURL не було – постачання триває, нове обладнанню прибуває до України", – заявив чиновник.

Напередодні медіа Axios, із посиланням на отримані ним дані Державного департаменту США, заявило, що експорт американської зброї на більш ніж $5 млрд, призначеної для підтримки союзників по НАТО та України, було відкладено через урядовий шатдаун у Штатах.

Водночас раніше, наприкінці вересня, заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомляв, що в межах PURL Україна отримує американську зброю повільніше та в менших обсягах, аніж коли вона надавалась напряму з запасів Штатів за програмою PDA.

У середині жовтня глава Офісу президента Андрій Єрмак визнав, що у схемі PURL були затримки.

  • Про те, що Україна отримала першу допомогу за цією програмою, стало відомо 18 вересня.
  • Наприкінці жовтня генсек НАТО заявляв, що зброя на перші кілька мільярдів доларів, оплачена європейськими союзниками, вже відправлена зі США до України.
НАТОвійськова допомогаpurl