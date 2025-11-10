У НАТО заперечили паузу у постачанні американської зброї Україні – Суспільне

Представник Альянсу заявив, що допомога за першими пакетами вже доставлена і тривають нові постачання

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Північноатлантичному Альянсі заявили, що реалізація програми PURL, за якою союзники купляють американське озброєння для України, здійснюється без перерв. Про це заявив неназваний представник Альянсу у коментарі Суспільному.

Посадовець заявив, що "постачання триває, а нове обладнання вже прибуває до України".

За його словами, партнери продовжують надавати кошти на нові пакети допомоги для Києва та готують додаткову підтримку.

"Перші чотири пакети – загальною вартістю близько 2 мільярдів доларів – були профінансовані: Нідерландами (4 серпня); Данією, Норвегією та Швецією (5 серпня); Німеччиною (13 серпня) і Канадою (24 серпня). Окрім уже профінансованих пакетів PURL низка союзників працює над додатковими зобов’язаннями", – нагадав він.

Також в Альянсі очікують, що найближчим часом ще більше держав-членів оголосять про нові пакети допомоги.

"Обладнання з перших пакетів уже доставлене, і нові постачання тривають. Ніяких перерв у реалізації програми PURL не було – постачання триває, нове обладнанню прибуває до України", – заявив чиновник.

Напередодні медіа Axios, із посиланням на отримані ним дані Державного департаменту США, заявило, що експорт американської зброї на більш ніж $5 млрд, призначеної для підтримки союзників по НАТО та України, було відкладено через урядовий шатдаун у Штатах.

Водночас раніше, наприкінці вересня, заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомляв, що в межах PURL Україна отримує американську зброю повільніше та в менших обсягах, аніж коли вона надавалась напряму з запасів Штатів за програмою PDA.

У середині жовтня глава Офісу президента Андрій Єрмак визнав, що у схемі PURL були затримки.