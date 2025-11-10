В НАТО отрицают паузу в поставках американского оружия Украине – Суспільне

Представитель Альянса заявил, что помощь по первым пакетам уже доставлена и продолжаются новые поставки

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Североатлантическом Альянсе заявили, что реализация программы PURL, по которой союзники покупают американское вооружение для Украины, осуществляется без перерывов. Об этом заявил неназванный представитель Альянса в комментарии Суспільному.

Чиновник заявил, что "поставки продолжаются, а новое оборудование уже прибывает в Украину".

По его словам, партнеры продолжают предоставлять средства на новые пакеты помощи для Киева и готовят дополнительную поддержку.

"Первые четыре пакета – общей стоимостью около 2 миллиардов долларов – были профинансированы: Нидерландами (4 августа); Данией, Норвегией и Швецией (5 августа); Германией (13 августа) и Канадой (24 августа). Кроме уже профинансированных пакетов PURL ряд союзников работает над дополнительными обязательствами", – напомнил он.

Также в Альянсе ожидают, что в ближайшее время еще больше государств-членов объявят о новых пакетах помощи.

"Оборудование из первых пакетов уже доставлено, и новые поставки продолжаются. Никаких перерывов в реализации программы PURL не было – поставки продолжаются, новое оборудование прибывает в Украину", – заявил чиновник.

Накануне медиа Axios, со ссылкой на полученные им данные Государственного департамента США, заявило, что экспорт американского оружия на более чем $5 млрд, предназначенного для поддержки союзников по НАТО и Украины, был отложен из-за правительственного шатдауна в Штатах.

В то же время ранее, в конце сентября, заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщал, что в рамках PURL Украина получает американское оружие медленнее и в меньших объемах, чем когда оно предоставлялось напрямую из запасов Штатов по программе PDA.

В середине октября глава Офиса президента Андрей Ермак признал, что в схеме PURL были задержки.