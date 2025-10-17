Украина признала, что были задержки с военной помощью по программе PURL
В схеме PURL, по которой союзники по НАТО покупают американское оружие для Украины, были задержки, признал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью американскому медиа Axios.
По словам чиновника, особенно эти задержки касаются систем противовоздушной обороны.
Ранее, в конце сентября, заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщал, что в рамках PURL Украина получает американское оружие медленнее и в меньших объемах, чем когда оно предоставлялось напрямую из американских запасов по программе PDA.
Также Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский надеется, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме приведет к четким решениям со стороны США относительно того, какие системы вооружения они готовы предоставить Украине.
По словам главы ОП, Киев все еще ждет решения по дальнобойным ракетам Tomahawk и считает, что "такого рода вооружение может изменить ход игры".
- Механизм PURL стартовал 4 августа. О том, что Украина получила первую помощь по этой программе, стало известно 18 сентября. Президент Зеленский сообщал, что в первых пакетах помощи по PURL будут ракеты для Patriot и HIMARS и что Киев рассчитывает на то, что партнеры будут предоставлять на эту программу не менее $1 млрд ежемесячно.
- 30 сентября глава государства заявил, что США согласовывают пятый и шестой пакеты оружия в пределах PURL.
- 15 октября генсек НАТО сообщил, что более половины из 32 государств-членов НАТО присоединились к инициативе PURL. Украинский министр обороны сообщил, что к миссии присоединились еще шесть стран.
- Собеседники издания Politico сообщили о давлении на страны НАТО, которые не присоединились к PURL.
Комментарии (0)