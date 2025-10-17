Украина признала, что были задержки с военной помощью по программе PURL

Глава ОП Ермак заявил, что особенно задержки в поддержке Украины касаются систем ПВО

Системы Patriot (Фото: Facebook Генштаба ВСУ)

В схеме PURL, по которой союзники по НАТО покупают американское оружие для Украины, были задержки, признал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью американскому медиа Axios.

По словам чиновника, особенно эти задержки касаются систем противовоздушной обороны.

Ранее, в конце сентября, заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщал, что в рамках PURL Украина получает американское оружие медленнее и в меньших объемах, чем когда оно предоставлялось напрямую из американских запасов по программе PDA.

Также Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский надеется, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме приведет к четким решениям со стороны США относительно того, какие системы вооружения они готовы предоставить Украине.

По словам главы ОП, Киев все еще ждет решения по дальнобойным ракетам Tomahawk и считает, что "такого рода вооружение может изменить ход игры".